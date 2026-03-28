Росія запустила по Одесі понад 60 дронів: Зеленський відреагував на нічну атаку

"У ніч на сьогодні росіяни масовано вдарили по Одесі. Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень", - написав Зеленський.

Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно.

"На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула (вже відомом про двох загиблих - ред.). Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", - додав президент.

Також були цієї ночі удари по Полтавщині та Дніпропетровщині.

Зеленський наголосив, що кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне.

За словами глави держави, скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме обороні України та дипломатії.

"Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", - додав президент.