Росія запустила по Одесі понад 60 дронів: Зеленський відреагував на нічну атаку

Російські війська у ніч на 28 березня запустили по Одесі понад 60 ударних дронів. Є загиблі та постраждалі, а також серйозні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"У ніч на сьогодні росіяни масовано вдарили по Одесі. Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя. Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень", - написав Зеленський.
Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно.
"На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула (вже відомом про двох загиблих - ред.). Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", - додав президент.
Також були цієї ночі удари по Полтавщині та Дніпропетровщині.
Фото: наслідки удару РФ по Одесі (ДСНС)
Зеленський наголосив, що кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне.
За словами глави держави, скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме обороні України та дипломатії.
"Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", - додав президент.
У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.
За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.
Також унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.
Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках.