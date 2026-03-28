Россия запустила по Одессе более 60 дронов: Зеленский отреагировал на ночную атаку

"В ночь на сегодня россияне массированно ударили по Одессе. Никакого военного смысла, это чисто террор против обычной гражданской жизни. Было более 60 ударных дронов в этом ударе по городу. К сожалению, много повреждений", - написал Зеленский.

Среди объектов, которые пострадали, - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Службы продолжают работать и помогать на местах, где это нужно.

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб (уже известно о двух погибших - ред.). Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок", - добавил президент.

Также были этой ночью удары по Полтавской и Днепропетровской области.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно.

По словам главы государства, скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать обороне Украины и дипломатии.

"Спасибо всем партнерам, которые работают вместе с нами и поддерживают наших людей. Работаем со всеми и мы, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей ежедневно и еженощно защищать жизнь в Украине - наши города и села, нашу инфраструктуру. Совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего", - добавил президент.