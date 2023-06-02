Росія запустила фейк про "знищення" флоту Bayraktar ЗСУ. В Україні це спростували

Окупанти заявляють про "знищення" українського флоту Bayraktar. Проте це є черговою брехнею, яке використовують російські пропагандисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України .

"Армія РФ повністю "знищила" флот турецьких ударних безпілотників Bayraktar в Україні. Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на американське видання Business Insider", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що в оригінальній статті йдеться про те, що у перші місяці російсько-української війни безпілотники Bayraktar TB2 були проголошені рятівниками України, проте через рік вважається, що майже всіх їх збили росіяни.

Далі у тому ж матеріалі аналітик та експерт із безпілотних і роботизованих військових систем Центру військово-морських досліджень Бендетт заперечує цю думку та стверджує, що Україна продовжує використовувати ці безпілотники, але для розвідки, спостереження та рекогностування, а не для нападу.

Також секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що в Україні є Bayraktar і Сили оборони ними користуються, просто зараз про них менше говорять.

Функції безпілотника

Bayraktar TB2 має дві головні функції: ударну і розвідувальну. ЗСУ неодноразово оприлюднювали ефектні відео ударів з цих БПЛА по колонах російської техніки, особливо в перші дні і тижні війни.

Безпілотник довів свою ефективність у знищенні будь-яких видів російської техніки, в тому числі зенітно-ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню.

Виробництво Bayraktar в Україні

Уряд затвердив двосторонню угоду щодо будівництва заводу "Байрактарів" в Україні та надіслав її до парламенту на ратифікацію. За словами посла України в Турецькій Республіці Василя Боднара, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проєкт самого заводу й готовий реалізувати його до кінця.

Також нещодавно Україна та турецька компанія Baykar, яка є виробником відомих безпілотників Bayraktar, підписали нові угоди про співробітництво.