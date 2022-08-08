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Как продвигается строительство завода "Байрактаров" в Украине: ответ посла в Турции

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 08:38
Как продвигается строительство завода "Байрактаров" в Украине: ответ посла в Турции Фото: как продвигается строительство завода "Байрактаров" в Украине (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Недавно правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

По словам посла, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

"И оно (обязательство начать строительство завода в Украине, - ред.) не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства", - добавил Боднар.

Как отметил посол, во время строительства летательных аппаратов могут использовать двигатели, колеса, или же другие запчасти именно украинского производства.

"Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не оставляют эту работу, и это также показывает, насколько мы ответственный партнер, который не оставляет турецкую сторону в одиночестве со своими проблемами прежде всего в снабжении тех вещей, которые нужны для их обороны", - отметил Боднар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом также предложил наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в России.

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