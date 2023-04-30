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Україна підписала з турецькою компанією Baykar нові угоди

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Анкара, Неділя 30 квітня 2023 14:48
Україна підписала з турецькою компанією Baykar нові угоди Фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та турецька компанія Baykar, яка є виробником відомих безпілотників Bayraktar, підписали нові угоди про співробітництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

"Вчора відпрацював день в Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК", - зазначив міністр.

Камишін заявив, що Україна уклала з турецькою компанією Baykar три нові угоди.

"Деталі не розкажу та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління", - додав чиновник.

Нагадаємо, власник турецької компанії Baykar вирішив збудувати в Україні завод з виробництва безпілотників Bayraktar.

Також компанія Baykar випробовує нові дрони з українськими двигунами.

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