Росія запустила два супутники виробництва Ірану, - ISW

Російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області вранці у вівторок, 5 листопада, та запустила 53 супутники на орбіту висотою 500 кілометрів. Іранські ЗМІ повідомили, що серед них були супутники іранського виробництва Kousar і Hodhod.

Супутник Kousar є супутником високої роздільної здатності, що знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища. Супутник Hodhod призначений для створення мереж супутникового зв'язку, а також для т.зв. "Інтернету речей", що використовується для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.

Обидва супутники були побудовані та спроектовані приватною іранською компанією Omid Faza.

"Один із пов'язаних з Кремлем військових блогерів привітав запуски Kousar та Hodhod, як останній приклад "двосторонньої співпраці, що наростає" між Росією та Іраном у космічному секторі", - йдеться у звіті ISW.