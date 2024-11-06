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Росія запустила два супутники виробництва Ірану, - ISW

Фото: Іран та Росія посилюють співпрацю в космічній сфері (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація запустила на орбіту два супутники виробництва Ірану за допомогою російської ракети-носія. Це продовжує тенденцію співробітництва двох країн у космічній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому "Східний" в Амурській області вранці у вівторок, 5 листопада, та запустила 53 супутники на орбіту висотою 500 кілометрів. Іранські ЗМІ повідомили, що серед них були супутники іранського виробництва Kousar і Hodhod.

Супутник Kousar є супутником високої роздільної здатності, що знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища. Супутник Hodhod призначений для створення мереж супутникового зв'язку, а також для т.зв. "Інтернету речей", що використовується для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.

Обидва супутники були побудовані та спроектовані приватною іранською компанією Omid Faza.

"Один із пов'язаних з Кремлем військових блогерів привітав запуски Kousar та Hodhod, як останній приклад "двосторонньої співпраці, що наростає" між Росією та Іраном у космічному секторі", - йдеться у звіті ISW.

Космічна співпраця між Іраном та Росією

У серпні 2022 року Росія запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" (інша назва - "Канопус-V").

В Ірані заперечили, що Росія зможе використовувати цей супутник для стеження за Україною.

Крім того, в лютому 2024 року Росія запустила іранський дослідницький супутник "Парс-1".

В ISW-CTP раніше оцінювали, що Іран може використовувати ці супутники для забезпечення можливостей дальнього наведення для атак за кордоном.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Іран ще не передавав Росії балістичні ракети. Однак між країнами тривають поглиблені переговори щодо цього питання.

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Іран