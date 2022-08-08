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Иран опровергает передачу спутника в пользование РФ для слежки за Украиной

Новина українською →
Тегеран, Понедельник 08 августа 2022 03:32
Иран опровергает передачу спутника в пользование РФ для слежки за Украиной Фото: Иран заявляет, что Россия не сможет пользоваться его разведспутником (roscosmos.ru)
Автор: Артур Родивилов

Космическое агентство Ирана утверждает, что управлять спутником, который планируется с помощью России запустить с Байконура, будут исключительно иранские специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", который запустят с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" c космодрома Байконур 9 августа принадлежит Ирану, заявили в агентство.

"Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией этого спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые "базируются на космических базах, принадлежащих министерству связи и информационных технологий, на территории Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что спутник, который Россия должна поднять на орбиту по заказу Ирана, сначала будет использоваться для слежки за Украиной.

Спутник "Хайям" будет запущен российской ракетой "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении Роскосмоса подтверждается, что запуск во вторник выведет "оборудование дистанционного зондирования на орбиту по запросу Исламской Республики Иран".

Администрация Байдена внимательно следит за усилиями Ирана по созданию спутников, которые развиваются параллельно с созданием Ираном более мощного ракетного флота.

Предстоящий запуск - последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Заявление было сделано через две недели после визита в Тегеран президента России Владимира Путина для встреч с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который впоследствии приветствовал "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.

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