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Іран ще не передавав Росії ракети, але тривають "поглиблені переговори", - Зеленський

Понеділок 28 жовтня 2024 22:00
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Іран ще не передавав Росії ракети, але тривають "поглиблені переговори", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Іран ще не передавав Росії балістичні ракети. Однак між країнами тривають "поглиблені переговори" щодо постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

За його словами, Іран вже ліцензував для виробництва "Шахедів" на території Росії.

"До того ж вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За нашою наявною інформацією, поки що вони (Іран - ред.) ракет не надали, але вони про це говорять", - сказав Зеленський.

Іран планує передати РФ ракети

Нагадаємо, ще у серпні Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет.

Співрозмовники агенства розповіли, що представники Міністерства оборони Росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

У вересні видання Wall Street Journal із посиланням на європейських та американських посадовців повідомило, що Іран уже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Іран Ракети
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