Россия запустила два спутника производства Ирана, - ISW

Российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области утром во вторник, 5 ноября, и запустила 53 спутника на орбиту высотой 500 километров. Иранские СМИ сообщили, что среди них были спутники иранского производства Kousar и Hodhod.

Спутник Kousar является спутником высокого разрешения, снимающим земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды. Спутник Hodhod предназначен для создания сетей спутниковой связи, а также для т.н. "Интернета вещей", который используется для обеспечения связи с труднодоступными территориями.

Оба спутника были построены и спроектированы частной иранской компанией Omid Faza.

"Один из связанных с Кремлем военных блогеров приветствовал запуски Kousar и Hodhod, как последний пример "нарастающего двустороннего сотрудничества" между Россией и Ираном в космическом секторе", - говорится в отчете ISW.