Россия запустила два спутника производства Ирана, - ISW

Российская Федерация запустила на орбиту два спутника производства Ирана с помощью российской ракеты-носителя. Это продолжает тенденцию сотрудничества двух стран в космической отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области утром во вторник, 5 ноября, и запустила 53 спутника на орбиту высотой 500 километров. Иранские СМИ сообщили, что среди них были спутники иранского производства Kousar и Hodhod.
Спутник Kousar является спутником высокого разрешения, снимающим земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды. Спутник Hodhod предназначен для создания сетей спутниковой связи, а также для т.н. "Интернета вещей", который используется для обеспечения связи с труднодоступными территориями.
Оба спутника были построены и спроектированы частной иранской компанией Omid Faza.
"Один из связанных с Кремлем военных блогеров приветствовал запуски Kousar и Hodhod, как последний пример "нарастающего двустороннего сотрудничества" между Россией и Ираном в космическом секторе", - говорится в отчете ISW.
В августе 2022 года Россия запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-V").
В Иране отрицали, что Россия сможет использовать этот спутник для слежки за Украиной.
Кроме того, в феврале 2024 года Россия запустила иранский исследовательский спутник "Парс-1".
В ISW-CTP ранее оценивали, что Иран может использовать эти спутники для обеспечения возможностей дальнего наведения для атак за рубежом.
В конце октября стало известно, что Иран еще не передавал России баллистические ракеты. Однако между странами продолжаются углубленные переговоры касательно этого вопроса.
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