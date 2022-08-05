Россия запустит спутник-шпион для слежки за Украиной

Новый спутник, который Россия готовится запустить на следующей неделе от имени Ирана, значительно расширит возможности Тегерана по слежке за военными целями на Ближнем Востоке. Но сначала Москва намерена использовать космический корабль для помощи своим собственным военным действиям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило 9 августа датой запуска спутника, получившего название "Хайям" в честь персидского математика XII века, во исполнение соглашения, заключенного с Ираном четыре года назад.

Россия согласилась построить и запустить систему "Канопус-V", которая будет включать в себя камеру высокого разрешения, которая предоставит Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе.

Но Иран может не сразу взять под контроль спутник. Россия, которая изо всех сил пыталась достичь своих военных целей во время своего пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте, заявили два чиновника на условиях анонимности, сославшись на деликатность, связанную со сбором разведданных.

Спутник "Хайям" будет запущен российской ракетой "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении Роскосмоса подтверждается, что запуск во вторник выведет "оборудование дистанционного зондирования на орбиту по запросу Исламской Республики Иран".

Администрация Байдена внимательно следит за усилиями Ирана по созданию спутников, которые развиваются параллельно с созданием Ираном более мощного ракетного флота.