Росія запустила 26 ракет і майже 600 дронів: з'явилася реакція Зеленського
Російські війська сьогодні вночі, 12 липня, запустили по Україні 26 ракет та майже 600 дронів, більше половини з яких - "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "Шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - заявив Зеленський.
За його словами, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу.
"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає РФ виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати", - додав президент України.
Нічний обстріл України 12 липня
У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці, Львів та Луцьк стали епіцентрами удару.
Так, у Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка. У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.
У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.
У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.
Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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