РФ вдарила дроном по подвір’ю на Херсонщині, загинула однорічна дитина

Російський дрон атакував подвір’я в селі на Херсонщині. Загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Літня жінка отримала контузію, вибухову травму та черепно-мозкову травму. Їй була надана медична допомога, проте постраждала відмовилася від госпіталізації.

Під час удару на подвір’ї перебували дитина та 64-річна жінка. Хлопчик загинув миттєво.

Трагедія сталася в селі Правдине Білозерської громади, де дрон скинув боєприпас на подвір’я приватного будинку.

Удари РФ по Херсону

Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії.

Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.

Нагадаємо, що 22 червня російські війська завдали нових ударів по Херсону. У Корабельному районі окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка.

Через обстріли є жертва та поранено четверо людей.

У ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожих "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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