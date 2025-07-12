Россия запустила 26 ракет и почти 600 дронов: появилась реакция Зеленского
Российские войска сегодня ночью, 12 июля, запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них - "Шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", - заявил Зеленский.
По его словам, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь.
"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает РФ производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты", - добавил президент Украины.
Ночной обстрел Украины 12 июля
В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Черновцы, Львов и Луцк стали эпицентрами удара.
Так, в Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили. Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.
Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.
В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.
Россия нанесла не менее 10 ударов по Харькову в ночь на 12 июля, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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