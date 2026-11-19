Росія запропонувала представникам Європи приїхати до Москви, щоб прояснити свою позицію. Це нібито допоможе сформувати повоєнну архітектуру безпеки на континенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна, передає ТАСС.
За словами диктатора, Росія буцімто погодилася з пропозицією американських переговорників. Йдеться про те, що безпека України має бути вписана у спільну європейську безпеку.
"Що за істерику ми бачимо зараз у деяких європейських столицях? Чого поганого? Безпека України має бути вписана у європейську безпеку", - цинічно заявив Путін.
Він каже, що обговорювати безпеку Європи без Європи було б дивно, тому РФ хоче краще зрозуміти позицію представників ЄС.
"І тому ми дипломатичними каналами запропонували європейцям приїхати до Москви для того, щоб визначити їхню позицію", - нахабно заявив диктатор.
І зарозуміло пообіцяв, що тільки після цього Росія вирішить, у якому форматі вона продовжить діалог з Україною.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Кремль поки що не повідомлятиме, кого саме з європейців запросили до Москви.
Раніше РБК-України писало, що Росія нібито зацікавлена у завершенні війни в Україні. Але Київ для цього має погодитись на компроміси, які Москва пропонувала США до переговорів в Анкориджі, каже Путін.
Крім того, Путін нафантазував, що РФ нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".
Також європейські союзники України зберуться сьогодні в Берліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
За словами німецьких посадовців, головною темою стане підтвердження зобов'язань щодо надійних і юридично зобов'язуючих гарантій безпеки для України.