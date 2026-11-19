Путин пригласил европейцев

По словам диктатора, Россия вроде бы согласилась с предложением американских переговорщиков. Речь идет о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую безопасность.

"Что за истерику мы видим сейчас в некоторых европейских столицах? Чего плохого? Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность", - цинично заявил Путин.

Он говорит, что обсуждать безопасность Европы без Европы было бы странно, поэтому РФ хочет понять позицию представителей ЕС.

"И потому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - нахально заявил диктатор.

И высокомерно пообещал, что только после этого Россия решит, в каком формате она продолжит диалог с Украиной.

Песков о переговорах

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Кремль пока не будет сообщать, кого именно из европейцев пригласили в Москву.