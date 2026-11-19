Россия предложила представителям Европы приехать в Москву, чтобы прояснить свою позицию. Это будто бы поможет сформировать послевоенную архитектуру безопасности на континенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, передает ТАСС.
По словам диктатора, Россия вроде бы согласилась с предложением американских переговорщиков. Речь идет о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общую европейскую безопасность.
"Что за истерику мы видим сейчас в некоторых европейских столицах? Чего плохого? Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность", - цинично заявил Путин.
Он говорит, что обсуждать безопасность Европы без Европы было бы странно, поэтому РФ хочет понять позицию представителей ЕС.
"И потому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - нахально заявил диктатор.
И высокомерно пообещал, что только после этого Россия решит, в каком формате она продолжит диалог с Украиной.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Кремль пока не будет сообщать, кого именно из европейцев пригласили в Москву.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия заинтересована в завершении войны в Украине. Но Киев для этого должен согласиться на компромиссы, которые Москва предлагала США для переговоров в Анкоридже, говорит Путин.
Кроме того, Путин нафантазировал, что РФ якобы не начинала войну в Украине, а наоборот - восемь лет пыталась ее завершить, пока "Киев проводил военные мероприятия".
Также европейские союзники Украины соберутся сегодня в Берлине со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По словам немецких чиновников, главной темой станет подтверждение обязательств по надежным и юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины.