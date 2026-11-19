Росія нібито зацікавлена у завершенні війни в Україні, але Київ для цього має погодитись на компроміси, які Москва пропонувала США до переговорів в Анкориджі.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Росія зацікавлена в припиненні конфлікту в Україні, запевняю вас. У нас немає жодного бажання продовжувати цей збройний конфлікт. Але питання не тільки в нас сьогодні. Питання в українській стороні", - зазначив глава Кремля.

Путін висунув ультиматум Україні: якщо Київ хоче завершити конфлікт, він має погодитись на ті компроміси, які були запропоновані американцями ще до Анкориджа.

"Україна ж що говорить? Ми утримаємо решту 10% території Донецька ще якийсь час. Але якщо вони якийсь час утримуватимуть, а потім все одно не зможуть, чи є сенс утримувати ці 10%? За будь-яку ціну? Це таке примітивне, ну цілком законне питання, мені здається", - заявив диктатор.

Він також нафантазував, що чинне керівництво України нібито прийшло до влади через "державний переворот", але додав, що Росія готова з ним до діалогу.