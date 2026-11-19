Росія нібито не розпочинала війну в Україні, а навпаки - вісім років намагалася її завершити, поки "Київ проводив військові заходи".

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Саме київський режим розпочав війну на південному сході України. Росія вісім років намагалася врегулювати кризу в Україні, і всі ці роки Київ проводив військові заходи", - заявив глава Кремля.

Він додав, що в Анкориджі країна-агресорка погодилась на компроміси щодо України, які запропонували США, але питання "у бажанні Києва та ЄС з ними погодитись".

"Київ і Європа поки не погоджуються на компроміси щодо українського врегулювання, але, можливо, прийдуть до цього", - заявив диктатор.

Крім того, Путін нафантазував, що Росія нібито не розпочала війну, а "намагається закінчити те, що почалося вісім років тому".