Росія заманює людей на фронт під виглядом роботи на АЕС

У російських онлайн-сервісах із працевлаштування поширюються фейкові вакансії на "Луганську АЕС", якої в реальності не існує. Людей заманюють обіцянками високої оплати та безпечної роботи, але на ділі направляють на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.
Росія використовує обманні методи вербування для поповнення своїх сил на окупованих територіях України. Повідомлення про набір "охоронців" на неіснуючу атомну станцію поширюються в інтернеті й орієнтовані на максимально широку аудиторію.
В оголошеннях вказується, що робота підходить студентам, пенсіонерам, людям старше 45 років і навіть особам із проблемами здоров'я.
Пропонуються стандартні для контрактної служби умови: висока щомісячна зарплата і великі разові виплати. При цьому позиція подається як цивільна робота, що створює ілюзію безпечної зайнятості.
Під час спілкування з "роботодавцями" з'ясовується, що йдеться про контрактну службу з можливим скеруванням "куди накаже держава", включно із зонами бойових дій та окупованими територіями. Посилання на "секретність об'єкта" і "внутрішні інструкції" використовують для приховування справжніх умов служби.
Випадок демонструє явне шахрайство в російських схемах вербування, спрямованих на продовження війни проти України. Використання назви "АЕС" створює ілюзію мирної роботи на стратегічному об'єкті, тоді як насправді людей направляють на передову, наражаючи їх на реальну небезпеку.
Нагадуємо, що Росія розпочала чергову дезінформаційну кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за власні злочини в Покровську Донецької області на Україну.
За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, російська пропагандистська структура під назвою "міжнародний громадський трибунал" поширила чергову псевдодоповідь зі звинуваченнями в нібито "геноциді" і "злочинах ЗСУ" в цьому місті.
Зазначимо, що в Україні виявили нову шахрайську схему, орієнтовану на пенсіонерів: зловмисники через месенджери поширюють фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".
Як попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО, у таких розсилках міститься посилання на анкету для збору персональних даних, а відмову від її заповнення шахраї намагаються представити як ризик припинення виплат.