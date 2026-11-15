Росія залучає жінок з Африки до виробництва "Гераней", - розслідування

Український центр безпеки та співпраці виявив транснаціональну мережу, яка залучає громадян африканських країн до виробництва ударних дронів "Герань" в Росії через програму "Алабуга Старт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦБС .

УЦБС зібрав доказову базу для санкційного тиску та міжнародної кримінальної відповідальності причетних.

Наприкінці жовтня на саміті "Росія - Африка" ОЕЗ "Алабуга" підписала офіційні угоди з Ганою та ДР Конго про працевлаштування молоді.

Для пошуку нових кадрів Москва використовує освітні та культурні канали, зокрема Координаційні ради російських співвітчизників.

Програма "Алабуга Старт" працює з 2022 року та спочатку рекламує цивільні професії, дозвілля і переїзд до РФ.

За словами експертки УЦБС Соломії Хоми, це допомагає Кремлю покривати дефіцит кадрів у військово-промисловому комплексі.

Під прикриттям освітньо-трудової програми завербованих іноземок спрямовують до особливої економічної зони "Алабуга" для складання безпілотників, якими росія б'є по цивільній інфраструктурі України.

До ланцюга залучають мешканок Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, ДР Конго та Шрі-Ланки.

За даними спільного розслідування УЦБС та Fox News, виявлена мережа діє на ідеологічному, корпоративному та польовому рівнях за участю іноземних рекрутерок-кураторок.

Нагадаємо, що країна-агресорка системно шукає людські ресурси за кордоном як для роботи на військових заводах, так і для безпосередньої участі у бойових діях.

Зокрема, наприкінці жовтня стало відомо, що росіяни залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців із країн Африки та Азії.

За даними західних медіа, РФ масштабно вербує африканців на війну проти України, роблячи ставку на найбідніші та найбільш неблагополучні держави континенту.

Серед країн, де Москва активно шукає рекрутів, фігурують Зімбабве, Бурунді, Сьєрра-Леоне, а також Мадагаскар, де російські вербувальники почали діяти після тамтешнього державного перевороту.

Крім того, Кремль не вперше маскує залучення іноземців до свого оборонно-промислового комплексу під навчання чи легальний заробіток.