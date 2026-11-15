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Россия привлекает женщин из Африки к производству "Гераней", - расследование

23:05 15.11.2026 Вс
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aimg Сергей Козачук
Россия привлекает женщин из Африки к производству "Гераней", - расследование Иллюстративное фото: Россия привлекает женщин из Африки к производству дронов (Коллаж РБК-Украина)
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Украинский центр безопасности и сотрудничества обнаружил транснациональную сеть, привлекающую граждан африканских стран к производству ударных дронов "Герань" в России через программу "Алабуга Старт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦБС.

По данным совместного расследования УЦБС и Fox News, обнаруженная сеть действует на идеологическом, корпоративном и полевом уровнях с участием иностранных рекрутерок-кураторок.

К цепи привлекают жителей Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, ДР Конго и Шри-Ланки.

Под прикрытием образовательно-трудовой программы завербованных иностранцев направляется в особую экономическую зону "Алабуга" для составления беспилотников, которыми россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам эксперта УЦБС Соломии Фомы, это помогает Кремлю покрывать дефицит кадров в военно-промышленном комплексе.

Программа "Алабуга Старт" работает с 2022 года и поначалу рекламирует гражданские профессии, досуг и переезд в РФ.

Для поиска новых кадров Москва использует образовательные и культурные каналы, в частности, Координационные советы российских соотечественников.

В конце октября на саммите "Россия - Африка" ОЭЗ "Алабуга" подписала официальные соглашения с Ганой и ДР Конго о трудоустройстве молодежи.

УЦБС собрал доказательную базу санкционного давления и международной уголовной ответственности причастных.

Напомним, что страна-агрессорка системно ищет человеческие ресурсы за границей как для работы на военных заводах, так и для непосредственного участия в боевых действиях.

В частности, в конце октября стало известно, что россияне вовлекают в штурмы на Гуляйпольском направлении наемников из стран Африки и Азии.

По данным западных медиа, РФ масштабно вербует африканцев на войну против Украины, делая ставку на беднейшие и наиболее неблагополучные государства континента.

Среди стран, где Москва активно ищет рекруты, фигурируют Зимбабве, Бурунди, Сьерра-Леоне, а также Мадагаскар, где российские вербовщики начали действовать после тамошнего государственного переворота.

Кроме того, Кремль не впервые маскирует привлечение иностранцев в свой оборонно-промышленный комплекс под обучение или легальный заработок.

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