Навіть з Мадагаскару. РФ масштабно вербує африканців на війну проти України

Росія продовжує вербувати найманців в Африці для війни проти України. Проте звертається до бідніших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія вербує найманців в Африці

Згідно зі звітом української розвідки, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, Росія збільшує кількість африканців, яких вона вербує. Особливу увагу країна-агресорка приділяє найбільш неблагополучним державам континенту для залучення людських ресурсів на війну проти України.

Серед цих країн були Зімбабве, Бурунді та Сьєрра-Леоне, пише видання.

Раніше Кенія та Південна Африка спробували зупинити виїзд чоловіків для участі у війні Росії проти України.

Росія торгує людьми

26 жовтня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України заявила, що російська влада "здійснила торгівлю людьми з 29 країн". Для цього РФ використовувала обман або примус, щоб завербувати найманців до свої збройних сил.

Росія ніколи публічно не визнавала використання іноземців для війни проти України. Кремль цинічно заявив, що країна має достатньо людських ресурсів для війни, пише видання.

Але в низці африканських країн зростає занепокоєння щодо спроб Росії вербувати їхніх громадян. Бідних громадян Африки легше заманити до Росії хибними обіцянками цивільної роботи в громадському харчуванні чи транспорті.

Також, за словами сімей деяких новобранців та звіту Amnesty International минулого місяця, пропонувалися:

значні бонуси та зарплати за підписання контракту,

шлях до отримання російського громадянства.

Чим займаються найманці з Африки

Завербованих з Африки розгортали "головним чином для здійснення нападів та просування на передовій", – йдеться у повідомленні комісії ООН.

Для тих, хто відмовився, командири застосовували "покарання, включно з затриманням, побиттям та погрозами вбити". Під час операцій за ними спостерігали дрони, щоб не дати їм повернутися.

Комісія закликала Росію припинити цю практику та притягнути до відповідальності відповідальних за вербування.

Україна заявила, що звільнить захоплених іноземних громадян лише в тому випадку, якщо їх обміняють на полонених українських військових.

Уряди попередили Росію

Уряди Ботсвани та Південної Африки публічно попередили про небажання погоджуватися на роботу в Росії, яка здавалася прибутковою. Зімбабве заарештувало двох громадян Росії, яких підозрювало у вербуванні до армії.

Уряди Кенії та Гани безпосередньо звернулися до Росії з проханням припинити цю діяльність, пише видання.

Кенійські політики заявили, що Росія завербувала щонайменше 1000 громадян.

Скільки найманців з Африки

У презентації йдеться, що між 1 січня та 30 вересня Росія завербувала 699 ​​чоловіків з Бурунді порівняно з 30 за весь 2025 рік та 530 зімбабвійців порівняно з 65.

Серед інших країн, де спостерігалося значне збільшення кількості завербованих найманців:

Демократична Республіка Конго,

Сьєрра-Леоне,

Судан,

Камерун.

Загалом Україна ідентифікувала 45959 іноземців зі 151 країни, які підписали контракти з російськими військовими. З них 5451 - африканці.

Вперше з Мадагаскару

Росія також вперше з початку війни проти України почала вербувати бійців на Мадагаскарі. Військові захопили там владу в результаті державного перевороту 2025 року та налагодили тісніші зв'язки з Москвою, кажуть у Bloomberg.