Росія зав'язла в Україні, але намагається впливати на Захід, - командувач силами Фінляндії

За словами Яаккола, прямої військової загрози з боку Росії немає. Однак він наголосив, що на його думку, не можна забувати про нарощування російської військової присутності у прикордонних із Фінляндією районах.

"Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, про яку рішення було прийнято вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно. Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська", - сказав командувач силами Фінляндії.

Він додав, що якщо посилатися на озвучені російською владою плани, Росія має намір потроїти свою військову міць у сухопутному компоненті. Яаккола наголосив, що терміни повністю залежать від того, як далі розвиватиметься ситуація в Україні.