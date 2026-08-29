Темпи наступу РФ падають: у Зеленського зробили оптимістичну заяву про фронт

Російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна .

За словами Паліси, українська сторона фіксує стійку тенденцію до зниження темпів просування російських військ. При цьому протяжність активної лінії зіткнення залишається значною - близько 1200 кілометрів.

"У нас стабільно зберігається тенденція до зниження темпів просування противника. Зберігається приблизно 1200 кілометрів активної лінії зіткнення", - зазначив представник ОП.

Він додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому "обмежений оптимізм".

Україна продовжить активні дії

Паліса також розповів про нещодавню поїздку президента України Володимира Зеленського до підрозділів, які виконують завдання на Олександрівському напрямку.

Йдеться про підрозділи Десантно-штурмових військ, які тривалий час проводять там активні дії. Під час візиту військові разом із командувачем доповіли президенту про плани подальшої роботи на напрямку.

За словами Паліси, ці плани Зеленський затвердив.

Водночас активні дії планують і на інших ділянках фронту. Представник ОП наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони.

"Активні дії на певних ділянках фронту все одно плануються і будуть продовжуватися. Філософія активної оборони зберігається", - сказав Паліса.