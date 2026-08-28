У Європі впевнені, що Росія не готує напад на НАТО, - Bloomberg

Європейські чиновники переконані, що наразі немає жодних підтверджень підготовки Росії до звичайного військового нападу на країни НАТО чи Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Візит директора ЦРУ до Москви

За інформацією видання, оцінки європейських чиновників спростовують припущення ЗМІ про те, що запобігання нападу на країни Балтії було головною метою несподіваної поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

За даними джерел, серед основних тем візиту посадовця були:

припинення війни проти України;

підтвердження непорушності зобов'язань НАТО за статтею 5 про колективну оборону;

ситуація навколо війни в Ірані та переконання Москви припинити підтримку Тегерана;

запобігання надмірній реакції РФ на нові економічні заходи США проти Ірану.

Останніми місяцями союзники по Альянсу активно обговорюють посилення взаємодії з РФ на розвідувальному та військовому рівнях, щоб уникнути помилок і непорозумінь через зростання гібридних атак.

У Білому домі відмовилися коментувати деталі поїздки.

Водночас президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання щодо можливого застереження Росії від атак на територію НАТО, коротко зазначив, що "Росія не збирається атакувати".

Оцінка загрози для країн Балтії

Незважаючи на застереження розвідки про те, що російські спецслужби вивчають можливості саботажу інфраструктури та операцій "під чужим прапором" у Польщі й Балтії, поточні дані не фіксують змін у дислокації чи позиціях військ РФ.

Керівники урядів та оборонних відомств Естонії, Латвії та Литви також підтвердили, що рівень військової загрози в регіоні залишається без змін.

Гібридний тиск та ситуація на фронті

Попри відсутність ознак прямого нападу на Альянс, Європа продовжує потерпати від російських гібридних операцій.

Серед останніх інцидентів - зальоти озброєних безпілотників, диверсії та підпали в країнах, які надають військову й фінансову допомогу Україні.

На тлі обмеженого прогресу на полі бою російський диктатор Володимир Путін відповідає посиленням ударів по українських містах та критичній інфраструктурі, готуючи потужну повітряну кампанію на зиму.

Разом із тим російська економіка зазнає все більшого напруження та змушена вводити жорсткі обмеження витрат через значну ціну війни.