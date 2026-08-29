Россия завязла в Украине, но пытается влиять на Запад, - командующий силами Финляндии

Командующий Оборонительными силами Финляндии Янне Яаккола заявил, что Россия завязла в войне против Украины, и поэтому все активнее использует информационные и другие методы влияния на Запад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарии для Yle.
По словам Яаккола, прямой военной угрозы со стороны России нет. Однако он подчеркнул, что по его мнению, нельзя забывать о наращивании российского военного присутствия в приграничных с Финляндией районах.
"Одновременно мы видим в нашем ближайшем регионе работу по наращиванию мощи, о которой решение было принято уже в 2022 году, то есть вот это строительство инфраструктуры, о котором много говорилось публично. Создаются условия для того, чтобы в какой‑то момент туда можно было перебрасывать войска", - сказал командующий силами Финляндии.
Он добавил, что если ссылаться на озвученные российскими властями планы, то Россия намерена утроить свою военную мощь в сухопутном компоненте. Яаккола подчеркнул, что сроки полностью зависят от того, как дальше будет развиваться ситуация в Украине.
Напомним, сегодня заместитель руководителя ОП Павел заявил, что россияне постепенно теряют темп на фронте. В то же время командование Украины готовит дальнейшие активные действия по отдельным направлениям.
Также отметим, что на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с неожиданным визитом в Москву. В СМИ была информация, что он якобы предостерег российскую сторону, чтобы та не нападала на НАТО.
При этом по информации Bloomberg, европейские чиновники убеждены, что пока нет никаких подтверждений тому, что Россия готовится к военному нападению на страны НАТО или Балтии.
К слову, президент США Дональд Трамп комментируя эту тему тоже сказал, что Россия не собирается нападать на НАТО, добавив, что такой проблемы нет.