Россия завязла в Украине, но пытается влиять на Запад, - командующий силами Финляндии

По словам Яаккола, прямой военной угрозы со стороны России нет. Однако он подчеркнул, что по его мнению, нельзя забывать о наращивании российского военного присутствия в приграничных с Финляндией районах.

"Одновременно мы видим в нашем ближайшем регионе работу по наращиванию мощи, о которой решение было принято уже в 2022 году, то есть вот это строительство инфраструктуры, о котором много говорилось публично. Создаются условия для того, чтобы в какой‑то момент туда можно было перебрасывать войска", - сказал командующий силами Финляндии.

Он добавил, что если ссылаться на озвученные российскими властями планы, то Россия намерена утроить свою военную мощь в сухопутном компоненте. Яаккола подчеркнул, что сроки полностью зависят от того, как дальше будет развиваться ситуация в Украине.