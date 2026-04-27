Росія - загроза номер один: у НАТО попередили про агресивні плани Кремля

09:10 27.04.2026 Пн
2 хв
Яка країна може стати наступною ціллю?
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне ((Влад Нестеров, РБК-Україна)

У НАТО назвали Росію загрозою номер один і попередили: Кремль планує повернути контроль над землями, якими він володів до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Росія - загроза номер один

"Безумовно, Росія - номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Він також додав, що в нетрадиційній сфері зберігається загроза від терористичних груп. За його словами, такі угруповання наразі "зачаїлися", проте їхня активність може зрости.

Що Кремль хоче повернути

На питання про конкретні загрози для Європи - пряме вторгнення чи гібридні сценарії - адмірал відповів прямо: гібридні та нетрадиційні загрози вже тривають.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР. Тож я надаю вам самим зрозуміти, хто може стати ціллю", - сказав він.

На уточнення, чи йдеться лише про країни Балтії, Драгоне відповів: "Знаєте, не тільки вони".

Балтія - на передовій

Журналісти нагадали, що офіційні особи Латвії, Литви та Естонії заявляли: прямої загрози "тут і зараз" немає.

"Я думаю, саме вони краще за всіх відчувають ситуацію. Тому я їм довіряю. Це ті люди, які безпосередньо відстежують розвиток обстановки. Вони перебувають на лінії фронту. Ніхто не може дати нам більш точну пораду та інформацію, ніж вони", - підкреслив адмірал.

НАТО, за його словами, присутнє в Арктиці, на Сході й стежить за ситуацією на Півдні.

