Росія задумалася про імпорт бензину через удари по НПЗ та дефіцит палива, - ЗМІ

За даними газети "Ведомости", питання імпорту палива обговорювалося на нараді щодо забезпечення паливом під головуванням віце-прем'єра Росії Олександра Новака.

Як повідомили Reuters джерела в галузі, серед варіантів також розглядається надання субсидій на імпортне паливо. Це має допомогти стримати зростання цін на заправках.

На ринку вже відчувається дефіцит

У різних регіонах Росії фіксують обмеження на продаж пального, зростання цін та черги на автозаправних станціях.

Попри статус одного з найбільших виробників нафти у світі, РФ зіткнулася з проблемами постачання нафтопродуктів після атак на нафтопереробні підприємства.

Через це російська влада раніше вже була змушена запровадити обмеження на експорт бензину та авіаційного палива.

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Виробництво бензину скоротилося

За словами галузевих джерел, минулого тижня виробництво бензину в Росії впало приблизно на 25% порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року.

Обсяги випуску скоротилися до близько 90 тисяч тонн на добу.

Падає і експорт

Морський експорт російських нафтопродуктів також просів: за даними LSEG та ринкових джерел, у першій половині червня він скоротився на 15% - до приблизно 3,3 мільйона тонн порівняно з першою половиною травня.

Причиною стало позапланове технічне обслуговування НПЗ після серії дронових атак.