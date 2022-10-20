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Росія забрала частину ППО з Сирії. Це може вплинути на позицію Ізраїлю щодо України, - NYT

Фото: Росія забрала свої ППО з Сирії (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький

Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони. Це усунуло одне з головних обмежень для ізраїльських військових дії в Сирії та може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times.

Про перекидання російський військ виданню стало відомо від За словами двох з них, росіяни вивели з Сирії від 1200 до 1600 солдатів, інший же сказав, що вивели набагато більше.

Крім того, як повідомив ізраїльський чиновник, росіяни передислокували з Сирії в Україну декількох своїх командувачів, російське військове керівництво стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії та у координації з Ізраїлем.

Чому це так важливо для Ізраїля

Ізраїль регулярно завдає ударів по військових цілях на території Сирії з метою перешкоджання закріпленню сил Ірану поблизу свого північно-східного кордону. Однак у 2018 році Росія перекинула до Сирії свої системи ППО, що створило загрозу для ізраїльських літаків.

Як пояснює NYT, ризик того, що російські ППО можуть бути використані проти ізраїльських літаків стримувало владу Ізраїля від військової підтримки України після повномасштабного російського вторгнення

Чи зміниться позиція Ізраїлю щодо України

Після виведення систем С-300, за словами трьох чиновників, російський вплив на Ізраїль в Сирії зменшився, тим самим змінив погляди Ізраїлю на допомогу Україні. Зокрема, днями ізраїльський міністр

У середу, 19 жовтня, уряд Ізраїлю заявив про готовність передати Україні системи раннього попередження про ракетні удари, але відмовився надати зброю для протистояння агресії РФ. "

Як пише NYT, ці "міркування" ізраїльського уряду включають присутність російської системи ППО С-400, а також

NYT, є ознаки того, що

Нагадаємо, 18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційно звернеться до уряду Ізраїлю з запитом про військову допомогу.

Як писало РБК-Україна, західні ЗМІ дізналися, яку саме військову допомогу попросила Україна в Ізраїля.

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ІзраїльВійна в СиріїВійськова допомога