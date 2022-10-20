Россия забрала часть ПВО из Сирии. Это может повлиять на позицию Израиля по Украине, - NYT

О перебрасывании российских войск изданию стало известно от По словам двух из них, россияне вывели из Сирии от 1200 до 1600 солдат, другой же сказал, что вывели гораздо больше.

Кроме того, как сообщил израильский чиновник, россияне передислоцировали из Сирии в Украину нескольких своих командующих, а российское военное руководство стало менее вовлеченным в повседневное управление операциями в Сирии и в координации с Израилем.

Почему это так важно для Израиля

Израиль регулярно наносит удары по военным целям на территории Сирии с целью препятствования закреплению сил Ирана вблизи своей северо-восточной границы. Однако в 2018 году Россия перебросила в Сирию свои системы ПВО, что создало угрозу для израильских самолетов.

Как объясняет NYT, риск того, что российские ПВО могут быть использованы против израильских самолетов, сдерживало власти Израиля от военной поддержки Украины после полномасштабного российского вторжения.

Изменится ли позиция Израиля по отношению к Украине

После вывода систем С-300, по словам трех чиновников, российское влияние на Израиль в Сирии уменьшилось, тем самым изменило взгляды Израиля на помощь Украине. В частности, на днях израильский министр

В среду, 19 октября, правительство Израиля заявило о готовности передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах, но отказалось предоставить оружие для противостояния агрессии РФ. "

Как пишет NYT, эти "" израильского правительства включают присутствие российской системы ПВО С-400, а также

NYT, есть признаки того, что