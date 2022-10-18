Стало відомо, коли Україна та Ізраїль обговорять запит на поставку ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід обговорять запит України на поставку Ізраїлем систем ППО 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

При цьому високопоставлений співробітник Служби безпеки, ім'я якого не називається, сумнівається, що розмова Кулеби та Лапіда змінить позицію Єрусалиму.

Так, Ізраїль опирався наданню Києву оборонної чи наступальної зброї, намагаючись захистити свої делікатні відносини з Москвою.

Нагадаємо, що сьогодні Кулеба заявив, що Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО.

До цього міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай говорив, що настав час надати Україні таку військову допомогу, як США та НАТО, особливо на тлі інформації про передачу Іраном ракет класу "земля-земля" Росії.

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