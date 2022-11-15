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Росія, ймовірно, погодиться продовжити "зернову угоду", - Bloomberg

Фото: Росія, ймовірно, погодиться продовжити "зернову угоду" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія, ймовірно, погодиться продовжити угоду щодо експорту українського продовольства, після закінчення терміну її дії 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Про те, що РФ може погодитись на продовження угоди, заявили чотири особи, знайомі з ситуацією. Проте усі вони говорили на умовах анонімності. Вони не уточнили, чи буде Росія прагнути додати нові умови в обмін на продовження чи будь-які інші деталі.

Речник спільного органу, який керує угодою зі Стамбула, сказав, що наразі немає нічого, що можна було б підтвердити чи оголосити.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

При цьому наприкінці жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

На початку листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Росія також офіційно підтвердила, що угода відновлюється.

Зазначимо, що з липня Україна експортувала понад 10 млн тонн продовольства морським шляхом та може вивозити більше. Для цього Зеленський запропонував розширити угоду на порти Миколаїв та Ольвія.

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