Росія втручається у вибори Молдови: хто і навіщо приїхав "стежити" за голосуванням
У Молдові десятки сумнівних "експертів" рвуться отримати статус міжнародних спостерігачів, щоб потім заявити про "недемократичність" виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори, на які люди із сумнівним бекграундом намагаються отримати акредитацію як міжнародні спостерігачі.
Чимало з цих осіб уже "світилися" на псевдореферендумах у Криму, на окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії. Їхня роль - створювати видимість легітимності процесів, вигідних Кремлю.
Хто ці "спостерігачі"
Серед потенційних учасників - сербська активістка Драгана Трифкович, яка тривалий час співпрацює з проросійськими структурами.
Ще одне гучне ім’я - італієць Віто Гриттані, який має абхазьке громадянство та неодноразово позиціонував себе як "міжнародний експерт" на фейкових виборах.
Обох уже внесено до бази псевдоспостерігачів, яку веде Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE).
Наймасовіше звернення - близько 30 заявок - надійшло від африканської організації Institut Africa Solidarité. Хоча ця структура раніше не проявляла інтересу до Молдови, її представники тісно контактували з Росією - брали участь у саміті БРІКС у Казані й навіть у російських "виборах".
Серед цих "спостерігачів" є чимало людей без будь-якого політичного чи громадського досвіду.
Як реагує Кишинів
Центральна виборча комісія Молдови запевняє, що усі заявки перевіряє Служба інформації та безпеки. Водночас у Кишиневі припускають, що у випадку відмови ці ж люди за вказівкою Москви почнуть розганяти меседжі про "недемократичність" виборів.
За виборами в Молдові спостерігають авторитетні міжнародні місії. Їхня присутність створює додатковий захисний бар’єр, зменшує ризики маніпуляцій і ускладнює спроби Росії дискредитувати результати голосування.
Втручання РФ у вибори в Молдові
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. За її словами, Москва використовує російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.
Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія активізує інформаційну кампанію у Молдові на тлі наближення парламентських виборів.
Також в центрі також повідомляли, що напередодні парламентських виборів у Молдові Кремль активізував пропаганду спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.
В свою чергу Bloomberg повідомляло, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові і має намір зірвати курс країни на інтеграцію з ЄС. Кінцевою метою називають зміщення Санду і прихід до влади проросійських сил.