28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори, на які люди із сумнівним бекграундом намагаються отримати акредитацію як міжнародні спостерігачі.

Чимало з цих осіб уже "світилися" на псевдореферендумах у Криму, на окупованих територіях Донбасу, а також в Абхазії. Їхня роль - створювати видимість легітимності процесів, вигідних Кремлю.

Хто ці "спостерігачі"

Серед потенційних учасників - сербська активістка Драгана Трифкович, яка тривалий час співпрацює з проросійськими структурами.

Ще одне гучне ім’я - італієць Віто Гриттані, який має абхазьке громадянство та неодноразово позиціонував себе як "міжнародний експерт" на фейкових виборах.

Обох уже внесено до бази псевдоспостерігачів, яку веде Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE).

Наймасовіше звернення - близько 30 заявок - надійшло від африканської організації Institut Africa Solidarité. Хоча ця структура раніше не проявляла інтересу до Молдови, її представники тісно контактували з Росією - брали участь у саміті БРІКС у Казані й навіть у російських "виборах".

Серед цих "спостерігачів" є чимало людей без будь-якого політичного чи громадського досвіду.

Як реагує Кишинів

Центральна виборча комісія Молдови запевняє, що усі заявки перевіряє Служба інформації та безпеки. Водночас у Кишиневі припускають, що у випадку відмови ці ж люди за вказівкою Москви почнуть розганяти меседжі про "недемократичність" виборів.

За виборами в Молдові спостерігають авторитетні міжнародні місії. Їхня присутність створює додатковий захисний бар’єр, зменшує ризики маніпуляцій і ускладнює спроби Росії дискредитувати результати голосування.