ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фейки, боти та священики: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові

Молдова, Неділя 14 вересня 2025 18:44
UA EN RU
Фейки, боти та священики: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. Москва для впливу використовує священиків і мережі ботів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами президента Молдови, Росія розширила своє втручання у вибори в Молдові, охопивши виборців, які проживають за кордоном, напередодні парламентських виборів, що відбудуться цього місяця.

Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування "за" членство в ЄС, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

"Росіяни націлені на діаспору", - сказала вона.

Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священиків для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія і солідарність" сподівається зберегти більшість 28 вересня, сказала, що побоюється повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти нібито робили фейкові повідомлення про замінування молдовських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Варто зазначити, що минулого року молдовські служби безпеки детально описали "безпрецедентний" російський напад на виборчий процес у країні, звинувативши Москву у вливанні величезних сум грошей у колишню радянську республіку з метою купівлі голосів через розгалужену мережу посередників.

Вибори у Молдові

Зауважимо, що ще минулого місяця Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія активізує інформаційну кампанію у Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

Незадовго до цього в центрі також повідомляли, що напередодні парламентських виборів у Молдові Кремль активізував пропаганду спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Основна увага, за даними ЦПД, на темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії