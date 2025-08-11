ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Молдова на роздоріжжі": як РФ готується вплинути на результат виборів

Понеділок 11 серпня 2025 15:38
UA EN RU
"Молдова на роздоріжжі": як РФ готується вплинути на результат виборів Фото: секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойга (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія активізує інформаційну кампанію у Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Центральним елементом цієї стратегії стала стаття секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу "Молдова на роздоріжжі", в якій Кремль традиційно звинувачує Європейський Союз у "зовнішньому управлінні" та "втягуванні країни в НАТО".

У своїй заяві Шойгу підкреслив, що Москва "прийме будь-який вибір громадян Молдови", однак додав, що це має бути "реальне волевиявлення, а не фальсифікація".

Така риторика створює ґрунт для можливого оскарження результатів голосування та виправдання подальшого втручання Росії у внутрішні справи країни.

Паралельно з офіційними заявами Кремля в інформаційному просторі посилюється активність проросійських ЗМІ, політичних сил і бот-мереж у соцмережах, які поширюють дезінформацію та дискредитують проєвропейські сили.

Ця операція впливу має на меті зберегти важелі російського контролю в регіоні, зірвати євроінтеграцію Молдови та послабити позиції проєвропейської влади через мобілізацію проросійського електорату.

Вибори у Молдові

Нагадаємо, ми писали, що напередодні парламентських виборів у Молдові (28 вересня) Кремль активізує пропаганду, спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Основна увага - на темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

Починаючи з 20 липня Центральна виборча комісія Молдови почала прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори до парламенту.

Нещодавно стало відомо, що ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку "Перемога", який очолює олігарх-утікач Ілан Шор. Таке рішення ухвалили більшістю голосів.

Додамо, 15 липня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій у Молдові. У Брюсселі заявляють, що Москва намагається дестабілізувати ситуацію напередодні парламентських виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Фейки
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН