Вибори в Молдові під загрозою: Bloomberg публікує таємні документи Кремля

Молдова, Понеділок 22 вересня 2025 09:33
Фото: Кремль має намір купити вибори в Молдові (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові і має намір зірвати курс країни на інтеграцію з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документами, які отримало агентство, стратегія була узгоджена Кремлем ще навесні і спрямована на те, щоб знизити шанси партії президента Майї Санду "Дія і солідарність" на голосуванні 28 вересня.

Кінцевою метою називають зміщення Санду і прихід до влади проросійських сил.

Молдова між ЄС і Росією

Молдова, що розташована між Україною і Румунією, розглядається як ключовий плацдарм геополітичного протистояння. Рік тому в країні пройшов референдум про вступ до ЄС, який супроводжувався звинуваченнями влади в російському втручанні.

Документи показують, що Росія готова задіяти широкий спектр тактик - від вербування молдаван за кордоном для голосування на дільницях до організації протестів і масштабної кампанії дезінформації в соцмережах.

Методи впливу

У планах Кремля також використання компромату для тиску на чиновників і зрив роботи виборчих органів. Передбачено поширення фейків через Telegram, TikTok, Facebook і навіть кол-центри.

Президент Майя Санду попередила: "Мета Кремля зрозуміла - захопити Молдову через вибори, використати нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на Європейський союз".

Відповідь влади Молдови

Молдавська поліція активно бореться з дезінформацією і схемами підкупу голосів. У серпні влада заблокувала сотні акаунтів у TikTok, а у вересні вилучила понад 300 тисяч доларів у рамках справи про підкуп виборців.

ЄС висловив підтримку Кишиневу, а лідери Франції, Німеччини та Польщі наприкінці серпня відвідали Молдову, заявивши про важливість збереження європейського курсу.

Побоювання Заходу

Європейські чиновники впевнені, що Росія виділила сотні мільйонів доларів на втручання у вибори. За їхніми даними, Кремль має намір не тільки посилити проросійські сили, а й створити видимість конкурентної боротьби, щоб послабити позиції Санду.

Документи також показують, що Москва робить ставку на молодь, кримінальні угруповання і спортивні клуби, які можуть бути використані для вуличних провокацій у день голосування і після нього.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. За її словами, кампанія дезінформації спрямована також на діаспору.

Раніше Центр протидії дезінформації України повідомив, що Росія активізує інформаційну кампанію в Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

