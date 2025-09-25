Россия вмешивается в выборы Молдовы: кто и зачем приехал "следить" за голосованием
В Молдове десятки сомнительных "экспертов" рвутся получить статус международных наблюдателей, чтобы потом заявить о "недемократичности" выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которые люди с сомнительным бэкграундом пытаются получить аккредитацию в качестве международных наблюдателей.
Многие из этих лиц уже "светились" на псевдореферендумах в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии. Их роль - создавать видимость легитимности процессов, выгодных Кремлю.
Кто эти "наблюдатели"
Среди потенциальных участников - сербская активистка Драгана Трифкович, которая длительное время сотрудничает с пророссийскими структурами.
Еще одно громкое имя - итальянец Вито Гриттани, который имеет абхазское гражданство и неоднократно позиционировал себя как "международный эксперт" на фейковых выборах.
Оба уже внесены в базу псевдонаблюдателей, которую ведет Европейская платформа за демократические выборы (EPDE).
Самое массовое обращение - около 30 заявок - поступило от африканской организации Institut Africa Solidarité. Хотя эта структура ранее не проявляла интереса к Молдове, ее представители тесно контактировали с Россией - участвовали в саммите БРИКС в Казани и даже в российских "выборах".
Среди этих "наблюдателей" есть немало людей без какого-либо политического или общественного опыта.
Как реагирует Кишинев
Центральная избирательная комиссия Молдовы уверяет, что все заявки проверяет Служба информации и безопасности. В то же время в Кишиневе предполагают, что в случае отказа эти же люди по указанию Москвы начнут разгонять месседжи о "недемократичности" выборов.
За выборами в Молдове наблюдают авторитетные международные миссии. Их присутствие создает дополнительный защитный барьер, уменьшает риски манипуляций и усложняет попытки России дискредитировать результаты голосования.
Вмешательство РФ в выборы в Молдове
Напомним, президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. По ее словам, Москва использует российских православных священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.
Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов.
Также в центре также сообщали, что накануне парламентских выборов в Молдове Кремль активизировал пропаганду направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.
В свою очередь Bloomberg сообщало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС. Конечной целью называют смещение Санду и приход к власти пророссийских сил.