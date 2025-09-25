ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия вмешивается в выборы Молдовы: кто и зачем приехал "следить" за голосованием

Молдова, Четверг 25 сентября 2025 12:19
UA EN RU
Россия вмешивается в выборы Молдовы: кто и зачем приехал "следить" за голосованием Фото: РФ вмешивается в выборы Молдовы (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Молдове десятки сомнительных "экспертов" рвутся получить статус международных наблюдателей, чтобы потом заявить о "недемократичности" выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которые люди с сомнительным бэкграундом пытаются получить аккредитацию в качестве международных наблюдателей.

Многие из этих лиц уже "светились" на псевдореферендумах в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии. Их роль - создавать видимость легитимности процессов, выгодных Кремлю.

Кто эти "наблюдатели"

Среди потенциальных участников - сербская активистка Драгана Трифкович, которая длительное время сотрудничает с пророссийскими структурами.

Еще одно громкое имя - итальянец Вито Гриттани, который имеет абхазское гражданство и неоднократно позиционировал себя как "международный эксперт" на фейковых выборах.

Оба уже внесены в базу псевдонаблюдателей, которую ведет Европейская платформа за демократические выборы (EPDE).

Самое массовое обращение - около 30 заявок - поступило от африканской организации Institut Africa Solidarité. Хотя эта структура ранее не проявляла интереса к Молдове, ее представители тесно контактировали с Россией - участвовали в саммите БРИКС в Казани и даже в российских "выборах".

Среди этих "наблюдателей" есть немало людей без какого-либо политического или общественного опыта.

Как реагирует Кишинев

Центральная избирательная комиссия Молдовы уверяет, что все заявки проверяет Служба информации и безопасности. В то же время в Кишиневе предполагают, что в случае отказа эти же люди по указанию Москвы начнут разгонять месседжи о "недемократичности" выборов.

За выборами в Молдове наблюдают авторитетные международные миссии. Их присутствие создает дополнительный защитный барьер, уменьшает риски манипуляций и усложняет попытки России дискредитировать результаты голосования.

Вмешательство РФ в выборы в Молдове

Напомним, президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. По ее словам, Москва использует российских православных священников для распространения пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов.

Также в центре также сообщали, что накануне парламентских выборов в Молдове Кремль активизировал пропаганду направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры.

В свою очередь Bloomberg сообщало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове и намерена сорвать курс страны на интеграцию с ЕС. Конечной целью называют смещение Санду и приход к власти пророссийских сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"