28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которые люди с сомнительным бэкграундом пытаются получить аккредитацию в качестве международных наблюдателей.

Многие из этих лиц уже "светились" на псевдореферендумах в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса, а также в Абхазии. Их роль - создавать видимость легитимности процессов, выгодных Кремлю.

Кто эти "наблюдатели"

Среди потенциальных участников - сербская активистка Драгана Трифкович, которая длительное время сотрудничает с пророссийскими структурами.

Еще одно громкое имя - итальянец Вито Гриттани, который имеет абхазское гражданство и неоднократно позиционировал себя как "международный эксперт" на фейковых выборах.

Оба уже внесены в базу псевдонаблюдателей, которую ведет Европейская платформа за демократические выборы (EPDE).

Самое массовое обращение - около 30 заявок - поступило от африканской организации Institut Africa Solidarité. Хотя эта структура ранее не проявляла интереса к Молдове, ее представители тесно контактировали с Россией - участвовали в саммите БРИКС в Казани и даже в российских "выборах".

Среди этих "наблюдателей" есть немало людей без какого-либо политического или общественного опыта.

Как реагирует Кишинев

Центральная избирательная комиссия Молдовы уверяет, что все заявки проверяет Служба информации и безопасности. В то же время в Кишиневе предполагают, что в случае отказа эти же люди по указанию Москвы начнут разгонять месседжи о "недемократичности" выборов.

За выборами в Молдове наблюдают авторитетные международные миссии. Их присутствие создает дополнительный защитный барьер, уменьшает риски манипуляций и усложняет попытки России дискредитировать результаты голосования.