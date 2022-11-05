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Росія втратила вже понад 75 тисяч військових у війні проти України, - Генштаб

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Субота 05 листопада 2022 09:36
Росія втратила вже понад 75 тисяч військових у війні проти України, - Генштаб Фото: Росія втратила вже понад 75 тисяч військових у війні проти України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 600 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни втрати Росії склали 75 440 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 75440 (+600);
  • танків - 2758 (+8);
  • бойових броньованих машин - 5601 (+21);
  • артилерійських систем - 1776 (+4);
  • РСЗВ - 391 (+0);
  • засоби ППО - 202 (+1);
  • літаків - 277 (+0);
  • вертольотів - 260 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12);
  • крилаті ракети - 399 (+2);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10);
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках .

    Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не має можливостей для навчання великої кількості мобілізованих. Непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.

    Також у Міноборони Британії розповіли, що російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.

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