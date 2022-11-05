Росія втратила вже понад 75 тисяч військових у війні проти України, - Генштаб
Минулої доби українські військові ліквідували ще 600 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни втрати Росії склали 75 440 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 75440 (+600);
- танків - 2758 (+8);
- бойових броньованих машин - 5601 (+21);
- артилерійських систем - 1776 (+4);
- РСЗВ - 391 (+0);
- засоби ППО - 202 (+1);
- літаків - 277 (+0);
- вертольотів - 260 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1462 (+12);
- крилаті ракети - 399 (+2);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4184 (+10);
- спеціальна техніка - 155 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках .
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не має можливостей для навчання великої кількості мобілізованих. Непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.
Також у Міноборони Британії розповіли, що російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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