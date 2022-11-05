Російських мобілізованих кидають на фронт майже без підготовки, - британська розвідка
Росія не має можливостей для навчання великої кількості мобілізованих. Непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, російські збройні сили вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня. Ці проблеми посилюватимуться додатковим регулярним осіннім щорічним закликом з 1 листопада, який, як очікується, залучить додатково 120 тисяч осіб.
За даними британської розвідки, новомобілізовані призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять. Досвідчені офіцери та інструктори відправили воювати в Україну, і деякі з них були вбиті.
Крім того, російські сили проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.
"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей", - вважають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки , російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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