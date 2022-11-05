Россия потеряла уже более 75 тысяч военных в войне против Украины, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75440 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

За сутки н аибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях .

Напомним, по данным британской разведки, Россия не имеет возможностей для обучения большого числа мобилизованных. Неподготовленные войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Также в Минобороны Британии рассказали, что российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

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