Россия потеряла уже более 75 тысяч военных в войне против Украины, - Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75440 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 75440 (+600);
- танков - 2758 (+8);
- боевых бронированных машин - 5601 (+21);
- артиллерийских систем - 1776 (+4);
- РСЗО - 391 (+0);
- средства ПВО - 202 (+1);
- самолетов - 277 (+0);
- вертолетов - 260 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);
- крылатые ракеты - 399 (+2);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10);
- специальная техника - 155 (+0).
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, по данным британской разведки, Россия не имеет возможностей для обучения большого числа мобилизованных. Неподготовленные войска не смогут добавить наступательного потенциала.
Также в Минобороны Британии рассказали, что российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.