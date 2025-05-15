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Росія втратила на війні з Україною понад 970 тисяч солдатів, - ЗСУ

Фото: росіяни втратили за добу понад 240 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 14 на 15 травня, армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників. Загалом ворог втратив за добу 263 одиниці техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 970 590 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 812 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 514 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 27 872 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1384 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1166 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 000 (+140) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 547 (+165) од.;
  • спеціальної техніки - 3892 (+8) од.

Дронова атака Росії

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Цього разу агресор скерував ударні цілі на західні області країни.

Вранці лунали потужні вибухи в Івано-Франківську та області. Також було чути вибухи в Луцьку.

Вдень 14 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумах та зруйнували об'єкт промислової інфраструктури. Є загиблі та багато поранених.

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