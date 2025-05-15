Росія втратила на війні з Україною понад 970 тисяч солдатів, - ЗСУ

Дронова атака Росії

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Цього разу агресор скерував ударні цілі на західні області країни.

Вранці лунали потужні вибухи в Івано-Франківську та області. Також було чути вибухи в Луцьку.

Вдень 14 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумах та зруйнували об'єкт промислової інфраструктури. Є загиблі та багато поранених.

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