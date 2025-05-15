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Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів

Четвер 15 травня 2025 01:50
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Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів Фото: російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". Пуски відбулися одночасно з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші безпілотники залетіли у повітряний простір країни близько півночі з Курської області на північ Сумської області, а також з тимчасово окупованої Луганської області в напрямку Харківської області.

Станом на 01:24, ворожі дрони рухалися:

  • кілька груп на заході та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • кілька груп у центрі Чернігівщини курсом на Київщину;
  • на півдні Чернігівщини курсом на Черкащину;
  • кілька груп у центрі та на півдні Харківщини на південний захід.

О 01:45 військові повідомили про рух груп "Шахедів" з півночі та сходу в напрямку Києва.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 01:44, над Україною перебували близько 30 ударних БпЛА.

О 02:13 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.

Станом на 02:13 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де ризик ударів

Обстріли Росії

Вдень 14 травня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Згодом у Сумах пролунав вибух. Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок обстрілу є поранені й загиблі.

Минулої ночі агресор запустив по Україні більше 100 ударних дронів Shahed і балістичну ракету.

Зокрема, у Рівненській області внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

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