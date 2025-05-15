Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів

Перші безпілотники залетіли у повітряний простір країни близько півночі з Курської області на північ Сумської області, а також з тимчасово окупованої Луганської області в напрямку Харківської області.

Станом на 01:24, ворожі дрони рухалися:

кілька груп на заході та в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину;

кілька груп у центрі Чернігівщини курсом на Київщину;

на півдні Чернігівщини курсом на Черкащину;

кілька груп у центрі та на півдні Харківщини на південний захід.

О 01:45 військові повідомили про рух груп "Шахедів" з півночі та сходу в напрямку Києва.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 01:44, над Україною перебували близько 30 ударних БпЛА.

О 02:13 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.

Станом на 02:13 карта повітряних тривог України виглядала так: