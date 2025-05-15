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В Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Четвер 15 травня 2025 06:20
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В Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: мешканців Луцька закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 травня, в Луцьку пролунали кілька звуків вибухів. Наразі Волинська область перебуває під атакою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і канал мера Луцька Ігоря Поліщука.

"Вибухи в Луцьку! Прошу бути в укритті", - написав міський голова о 06:01.

Трохи пізніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на межі Волинської та Рівненської областей зафіксовано "Шахед". Дрон рухався курсом на захід.

Крім того, Поліщук о 06:12 інформував, що до міста наближається ще один дрон (мова йшла скоріш за все про той, про який писали військові).

Де оголосили тривогу

Станом на 06:20 карта повітряних тривог виглядає так. Як можна побачити, сигнал продовжується у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях.

В Луцьку на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Обстрел запада Украины

Напомним, что этим утром под атакую вражеских ударных дронов преимущественно западная часть Украины.

В частности, если проанализировать карту тревог, то сигнал распространялся с востока и двигался в направлении запада. Так, в Киеве ночью объявили воздушную тревогу, однако атаки на сам город судя по всему не было. Мониторинговые каналы писали, что вероятно, БпЛА движутся транзитом.

Кстати, утром стало известно, что не только в Луцке, но и в Ивано-Франковске и области прогремели звуки взрывов. Позже как уточнил мэр Руслан Марцинкив, повреждений и пострадавших в результате атаки нет.

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