Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, - ВСУ

За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В целом агрессор потерял за сутки 263 единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
На этот раз агрессор направил ударные цели на западные области страны.
Утром раздавались мощные взрывы в Ивано-Франковске и области.
Также были слышны взрывы в Луцке.
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