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Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, - ВСУ

Фото: россияне потеряли за сутки более 240 единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В целом агрессор потерял за сутки 263 единицы техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 970 590 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 10 812 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 514 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 27 872 (+45) ед;
  • РСЗО - 1384 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1166 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 000 (+140) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 547 (+165) ед;
  • специальной техники - 3892 (+8) ед.

Дроновая атака России

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

На этот раз агрессор направил ударные цели на западные области страны.

Утром раздавались мощные взрывы в Ивано-Франковске и области.

Также были слышны взрывы в Луцке.

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