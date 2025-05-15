Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, - ВСУ

Дроновая атака России

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

На этот раз агрессор направил ударные цели на западные области страны.

Утром раздавались мощные взрывы в Ивано-Франковске и области.

Также были слышны взрывы в Луцке.

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