Прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ
У вівторок, 7 лютого, українські військові відбили ворожий штурм під Бахмутом у Донецькій області та ліквідували 12 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Бійці Сил оборони України контратакою ліквідували підрозділ окупантів біля Бахмута. Учора бійці Держприкордонслужби відбили тривалий штурм росіян на околицях міста-фортеці Бахмут", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у позиційній боротьбі прикордонники створили сприятливі умови для контратаки, яку за підтримки артилерії та мінометників провели разом з побратимами з Національної гвардії України та ЗСУ.
"Вогнем зі стрілецької та групової зброї Сили оборони України змусили ворога втекти із позицій. Щонайменше 12 загарбників під час контрнаступу ліквідовано, 16 - поранено", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що прикордонники під Бахмутом з мінометів відпрацювали по російських штурмовиках. Окупанти збиралися атакувати українські позиції, але планам ворога завадили.
Українські військові знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.
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