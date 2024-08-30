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Росія втратила на війні ще 1200 солдатів, РСЗВ і десятки БПЛА: оновлені дані Генштабу

Фото: росіяни втратили на війні понад тисячу солдалів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 29 на 30 серпня, росіяни втратили на фронті 1200 солдатів, систему ППО і 23 артилерійських системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 613 590 (+1200) осіб ліквідовано;
  • танків - 8574 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 722 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 17 572 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1175 (+1) од.;
  • засоби ППО - 940 (+1) од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 453 (+84) од.;
  • крилатих ракет - 2556 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 763 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 2967 (+2) од.

Нагадаємо, за даними ISW, армія російського агресора просунулася на кількох напрямках у Донецькій області.

Росіяни мають кілька варіантів і завдань для захоплення Покровська і Мирнограда.

За даними Генштабу, 29 серпня на фронті була зафіксована рекордна кількість бойових зіткнень. Найбільше - в Донецькій області.

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Війна Росії проти України