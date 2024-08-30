Росія втратила на війні ще 1200 солдатів, РСЗВ і десятки БПЛА: оновлені дані Генштабу

Нагадаємо, за даними ISW, армія російського агресора просунулася на кількох напрямках у Донецькій області.

Росіяни мають кілька варіантів і завдань для захоплення Покровська і Мирнограда.

За даними Генштабу, 29 серпня на фронті була зафіксована рекордна кількість бойових зіткнень. Найбільше - в Донецькій області.

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