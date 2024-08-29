За добу на фронті сталося понад 150 бойових зіткнень, - Генштаб

За добу 29 серпня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Армія РФ продовжує активні штурми на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж дня противник завдав три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько трьох тисяч разів обстріляв позиції наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована.

Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танка, бойова броньована машина та дві артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку противник 24 рази рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На даний час триває п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 20 разів атакували українських захисників та намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське і в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога у районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

На Краматорському напрямку сталися вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті нашими захисниками.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів намагалися вклинитися у нашу оборону. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька і Дачного.

На Покровському напрямку ворог надалі інтенсивно атакує українських захисників. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень - тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Крім того, були пошкоджені автомобіль і одна ворожа гармата.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку протягом дня нашими оборонцями відбито три атаки ворога біля Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямках наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам.