Загарбники просунулися в Україні на чотирьох напрямках: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських загарбників поблизу Куп'янська Луганської області, а також в районі Донецька, біля Торецька та Покровська у Донецькій області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бої тривали 29 серпня біля Липців, Глибокого та у Вовчанську, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що окупанти ведуть штурми без підтримки бронетехніки.

Речник ОТУ "Харків" ЗСУ полковник Віталій Саранцев розповів, що темпи наступальних дій РФ поблизу Стариці знижуються, і що росіяни починають перехід до оборонних дій у цьому районі, але все ще тиснуть на ЗСУ в інших районах фронту.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська та, як повідомляється, захопили Синьківку

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показують, що війська РФ просунулися в центральну частину Синьківки.

Російські джерела стверджували, що путінські війська окупували Синьківку, а в Міноборони РФ заявили про захоплення Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська).

Пов’язаний із Кремлем російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ просунулися на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Табаївки. Разом з тим в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Бої тривали під Синьківкою, в районі Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Кругляківки і Лозової, біля М'ясожарівки, Твердохлібового, в напрямку Чернещини та Дружелюбівки, біля Новосадового, Новоєгорівки, Греківки, Невського, Макіївки, Торського та в районі Серебрянського лісництва 28 і 29 серпня.

Український офіцер, який діяв на Лиманському напрямку, повідомив, що російські загарбники щодня атакують невеликими штурмовими групами з двох-чотирьох осіб, і нещодавно використовували техніку після певної паузи.

Операція №3 - Донецька область

28 і 29 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Спірного, але лінія фронту на Сіверському напрямку не змінилася.

Війська РФ продовжували наступальні дії під Часовим Яром, біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори 28 і 29 серпня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід від Торецька і, як повідомляється, просунулися далі в межах східної околиці цього населеного пункту 29 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що загарбники просунулися вздовж вулиці Чапаєва на північному заході Дружби (на схід від Торецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до 500 метрів у східній частині Торецька 29 серпня, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

28 і 29 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, Північного, Дружби, Нью-Йорка, Нелипівки та Сухої Балки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська та продовжили наступальні операції на цьому напрямку 29 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 серпня, показують, що загарбники просунулися до смуги на північний захід від Свиридонівки, на північ у полях на схід від Гродівки, до шахти "Новогродівська" № 1/3 у північно-західній Новогродівці та на захід до терикона шахти "Росія" на північ від Михайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися далі в північно-західній частині Новогродівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

28 і 29 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки та Гродівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Селидового, Карлівки, Галицинівки та Українська.

Російські окупанти продовжували 29 серпня наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк і продовжили наступальні операції в цьому районі 29 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що загарбники просунулися в полях на південь від Побєди.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на північ повз трасу Т-05-09 на захід від Павлівки, та вздовж фронту шириною до 2,5 км і глибиною до 1 км на північний схід від Вугледара, однак в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ 29 серпня продовжували наступальні дії біля Костянтинівки, Водяного та Вугледара.

Російські та українські сили не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 29 серпня.

"Південна вісь"

29 серпня російський "воєнкор" заявив, що того дня на заході Запорізької області тривали позиційні бої.

Інший російський блогер 29 серпня розповідав, що частини сил РФ просунулися на північ та схід від Роботиного, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували в районі Роботиного, біля Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки 28 і 29 серпня.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 29 серпня заявив, що війська РФ начебто відбили удар повітряного і морського безпілотників ЗСУ по місту, та знищили 4 БПЛА над Чорним морем і 3 морські дрони в цьому районі, та експерти ISW не знайшли доказів, що підтверджують це твердження.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 серпня розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що російські загарбники продовжують активні штурми на чотирьох напрямках у Донецькій області.