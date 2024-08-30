РФ має кілька варіантів наступу на Покровськ: в ISW розповіли подробиці

В рамках наступу для захоплення міста Покровськ у Донецькій області, російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Перша операція реалізовується вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська для захоплення Мирнограду і просування до околиць міста.

Друга тактична операція проводиться вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська і спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

В ISW переконані, що російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві ці тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій захоплення Покровська.

Успіхи на Покровському напрямку

У звіті нагадали заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який 29 серпня заявив, що найбільш інтенсивні бої на Покровському напрямку тривають на східних околицях Гродівки (на схід від Покровська), на південний захід від міста біля Красного Яру, в межах Новогродівки (на південний схід від Покровська) та безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).

"Впродовж останніх днів ISW спостерігала російські успіхи в цих районах. Однак російські військові блогери стверджують, що російські війська досягли більш значних тактичних успіхів на Покровському напрямку, ніж це доводять візуально підтверджені докази", - йдеться у звіті.

Так, російські блогери стверджують, що війська РФ просунулися до південно-східних околиць Мирнограда (безпосередньо на схід від Покровська) і розпочали бої зі стрілецької зброї з українськими військами у місті. Водночас український військовий спостерігач описав російські війська, що діють у місті, як диверсійно-розвідувальні групи.

Також військові блогери стверджували, що російські війська просунулися на більшій частині східних районів міста Селидове і дійшли до центру міста. Також блогери стверджували, що російські війська ведуть бої на північно-східній околиці Українська (на південний схід від Покровська), захопили Мемрик (безпосередньо на північний схід від Українська) та увійшли до Галицинівки (безпосередньо на схід від Українська).

Спроба обійти оборону ЗСУ

Крім того у звіті ISW зазначається що росіяни намагаються зберегти швидкість просування по лінії Новогродівка-Гродівка для оперативного захоплення Мирнограда та виходу на околиці Покровська.

Просування росіян від Новогродівки до околиць Мирнограда, ймовірно, має на меті обійти те, що російські джерела характеризують як основні українські оборонні позиції на північний захід і захід від Гродівки.

Зазначається, що російські війська нещодавно охопили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища та спонукали українські сили відійти з обмежених позицій у цьому районі.

"Російські війська, ймовірно, сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись охопити українські позиції між Мирноградом та Гродівкою. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно більше місто Мирноград та його околиці", - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські війська можуть спробувати воювати безпосередньо через українські оборонні позиції вздовж лінії Новогродівка-Гродівка, незважаючи на вищі витрати, для того, щоб зберегти швидкість їхнього просування і спробувати швидше захопити Мирноград.

"Зусилля Росії захопити Мирноград не заважають російським військам просуватися до східних околиць Покровська, і російські військові, ймовірно, переслідуватимуть ці тактичні цілі у тандемі", - йдеться у звіті ISW.

Розширення південного флангу і ризик оточення

Просування російських військ до міста Селидове, а також у напрямку Українська та Гірника, за даними аналітиків ISW, мають на меті ліквідувати відносно великий український виступ на південному краю ширшого російського виступу в напрямку Покровська, що може загрожувати наступальним зусиллям армії РФ у цьому районі.

Позиції ЗСУ на схід від лінії Селидове - Українськ - Гірник, дозволяють українським військам можливість загрожувати російському тилу в напрямку Покровська. Російське військове командування, ймовірно, занепокоєне тим, що українські контратаки та обстріли можуть зірвати наступ, адже російські війська розгортають логістику, артилерійські елементи і концентрацію сил на захід, у передню частину виступу, щоб підтримати посилені зусилля на самому Покровську.

"Командування армією РФ також, ймовірно, прагне розширити і стабілізувати південний фланг російського виступу в цьому районі, щоб не дозволити українським силам загрожувати здобуткам, яких Росія досягла в ході наступальної операції 2024 року, коли російські наступальні операції в напрямку Покровська досягнуть кульмінації", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту також зазначають, що російський виступ має приблизно 21 кілометр в ширину від українського виступу на схід від лінії Селидове - Українськ - Гірник до українських позицій на північ від Авдіївки вздовж автошляху Н-20 (Авдіївка-Костянтинівка). Російські позиції вздовж траси Е-50 (Донецьк - Покровськ) на південний захід від Авдіївки, розташовані приблизно за 13 кілометрів від міста, тоді як поточна лінія російського наступу вздовж лінії Новогродівка - Гродівка, розташована у 30 кілометрах від Авдіївки.

"Значні українські контратаки від основи виступу в напрямку Авдіївки можуть загрожувати оточенням російського угруповання, розгорнутого на виступі. Російське військове командування, ймовірно, прагне запобігти такій можливості, ліквідувавши український виступ на південному фланзі Покровського напрямку", - йдеться у звіті ISW.

Наступ із двох боків

Російські війська, ймовірно, сподіваються, що просування в напрямку Українська і Гірника буде взаємно підтримувати наступальні операції на захід від Донецька, та що наступальний тиск з обох напрямків пригнітить українські сили або змусить ЗСУ відступити з обмежених позицій у сільській місцевості на схід від Українська та Гірника.

Територія на північ від Красногорівки (на захід від Донецька) переважно складається з відкритих полів з обмеженим прикриттям або прикриттям від відносно невеликої кількості вітрозахисних лісосмуг. І просування російських військ цією місцевістю, скоріш за все, вимагатиме значних успішних механізованих атак, які російські війська зазвичай намагаються проводити з великими складнощами.

"Російські війська виявилися більш вправними у просуванні від населеного пункту до населеного пункту невеликими піхотними групами в напрямку Покровська. Хоча ще невідомо, чи зможуть російські піхотні групи підтримувати темп просування при наближенні до Українська і Гірника", - констатують аналітики ISW.

Джерело: карта війни Deep State (deepstatemap.live)