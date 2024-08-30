Россия потеряла на войне еще 1200 солдат, РСЗО и десятки БПЛА: обновленные данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, армия российского агрессора продвинулась на нескольких направлениях в Донецкой области.

Россияне имеют несколько вариантов и задач для захвата Покровска и Мирнограда.

По данным Генштаба, 29 августа на фронте было зафиксировано рекордное количество боевых столкновений. Больше всего - в Донецкой области.

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