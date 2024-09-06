Росіяни запустили ударні дрони в напрямку України: де оголошено тривогу

Військові Російської Федерації запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перше повідомлення про рух на південний захід ударного ворожого БпЛА на півночі Сумської області з'явилося о 21:20.

Пізніше було зафіксовано рух дронів із Сумської в напрямку Чернігівської області західним курсом.

Також ударні безпілотники виявили у північно-західній частині Харківської області та південно-західній частині Сумської області. Вони прямують західним курсом у Полтавську область.

О 22:15 військові повідомили про захід ще однієї групи ворожих БпЛА з Курської області через Сумську в напрямку Чернігівської області.

Згодом безпілотники були помічені з рухом із Полтавської у напрямку Кіровоградської області.

Також декілька груп ударних ворожих БпЛА виявили на півночі Сумської області, вони рухаються у напрямку Чернігівської області.

Крім того, декілька груп ударних ворожих дронів рухаються з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Оновлено 23:29

Військові повідомляють про рух безпілотників у північній частині Сумської області, вони перелітають у Чернігівську область.

Також БпЛА зафіксовані в районі населеного пункту Мена (Чернігівська область), рухаються південно-західним курсом.

Крім того, ворожі дрони виявлені на півночі Чернігівської області, заходять у Київську область.

Одночасно БпЛА виявили на півночі Полтавської області, рухаються західним курсом.

Також у Повітряних силах повідомляють про нові групи ударних БпЛА з Білгородської області. Вони рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавської області.

Тим часом дрони рухаються у Кіровоградській області, південно-західним курсом.

І декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївської області, прямують північно-західним курсом у Кіровоградську область.

Оновлено 0:21

Військові повідомляють, що декілька груп БпЛА у північній, західній та частинах Чернігівської області, рухаються переважно західним курсом.

Також групи дронів на півдні Сумської області рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Крім того, групи безпілотників на півночі Київської області рухаються в напрямку Житомирської області.

Тим часом групи БпЛА у Черкаській області, рухаються в напрямку Київської області.

Також групи ударних дронів у Херсонській області рухаються в напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей.

БпЛА на Миколаївщині рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінницької області.

Крім того, групи ударних БпЛА на півночі Одеської області рухаються у напрямку Вінницької області.

Станом на зараз, карта повітряних тривог України виглядає так: